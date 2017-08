UŽIVO Iz okolice Bribira evakuirano 39 osoba: Preko noći na Promini ostaje 150 gasitelja, kod Đevrsaka njih 24 Požar koji je danas buknuo u Đevrskama pod kontrolom, a sa šireg područja Bribira evakuirano je 39 osoba i noć će provesti u Osnovnoj školi u Skradinu, doznajemo iz Županijskog centra 112. Požar na Promini je pod kontrolom te će ga preko noći ostati gastiti 150 vatrogasaca i vojnika, kazao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.

U Šibensko-kninskoj županiji preko noći ostaju aktivna dva požara, onaj koji je u utorak u 1,54 kod Đevrsaka te onaj na Promini s kojim se gasitelji bore već šest dana.

- U požaru koji je izbio kod Đevrsaka i koji se širio prema Bribiru, kuće i životi više nisu ugroženi, a iz zaseoka Pavići, Miloševići i Bribir evakuirano je 39 osoba koje su smještene u Osnovnu školu u Skradinu. Na terenu se nalaze 24 vatrogasca s devet vozila koji će cijelu noć paziti da se vatra ne proširi na gustu borovu šumu u blizini – doznajemo u Županijskom centru 112.

Kako nam je ranije kazao županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić, požar koji je na Promini buknuo u četvrtak, 17. kolovoza, pod kontrolom je i preko noći ostaje 150 vatrogasaca i vojnika.

- Prije sat vremena sam se spustio s Promine i taj požar držimo pod kontrolom. Ima otoka otvorene vatre koji su kao tempirana bomba, a na terenu je oko 150 vatrogasaca i vojnika. U Đevrskama je vatra odbijena od kuća i ono što je najvažnije, nitko nije stradao – kazao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.

Aktivan je još jedan požar, onaj kod Bribira, koji se spojio s onim u susjednoj županiji.

- Upravo se prebacujem na Bribirsku glavu, a s nama ide i autocisterna kao pomoć gasiteljima na terenu. Situacija je prilično teška jer je vatrena linija velika. Jednostavno trebamo po prioritetima čuvati vatru preko noći – zaključuje Dukić.

- Trenutno je najveći problem požar kod Đevrsaka gdje smo zbog približavanja vatre kućama oko 19 sati evakuirali selo Pavići kod Bribira, a 12 osoba je prevezeno u Osnovnu školu u Skradinu, doznajemo iz Županijskog centra 112.

Neslužbeno dozajemo kako je vatra prešla cestu za Bribirske Mostine te je zbog toga upućen zahtjev za evakuacijom u 18 sati, a stanovnici Pavića su evakuirani oko 19 sati.

Iz MORHA je priopćeno kako se požarište Kistanje-Đevrske spojilo s onim u naselju Ostrovica kod Lišana Ostrovičkih u jednu vatrenu frontu i zračne snage ulažu maksimalne napore u obrani naselja i kuća, priopćeno je kasno popodne iz Ministarstva obrane RH.

Airtractor AT-802 cijeli dan natapa požarište Pristeg, čuvajući sigurnom trasu autoceste A1 Zagreb-Split, a svoja djelovanja proteže i do graničnih područja koja su označena minski sumnjivim.

U međuvremenu pojavio se novi požar u Zatonu kod Šibenik, kojeg su dva kanadera CL-415 brzo stavila pod nadzor gasitelja.

Na požarištima je osim zračnih snaga angažirano i 96 pripadnika Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Hrvatske kopnene vojske OS RH - i to na požarištu Lišnjak Drniš i 72 pripadnika na požarištima Kožlovac, Kolarna i Lepuri kod Benkovca.





U pripravnosti za angažman na terenu je 189 pripadnika koji su smješteni u vojarnama u Benkovcu, Sinju, Kninu i „Lori“ u Splitu. Također, 210 pripadnika je u pričuvi za mogući angažman, koji su smješteni u vojarnama u Vinkovcima, Petrinji, Gospiću i Našicama.

- S ovim požarom kod 'benkovačke ceste' neće biti problema, problem su ostali požari koje trenutno uz vatrogasce gase i tri kanadera – doznajemo iz Županijskog centra 112.

Požar u blizini Đevrsaka izgleda prilično loše, čemu svjedoče snimke s terena.

- Preko naših kamera smo u 15,39 vidjeli da je buknuo novi požar na Benkovačkoj cesti, a gasi ga par ekipa, ukupno oko 15 vatrogasaca. Pomaže im i jedan kanader – doznajemo u Županijskom centru 112.

Još je aktivan požar na Promini koji i dalje nadlijeću zračne snage. Najgore je bilo kod zaseoka Rajići gdje je vatra došla samo par metara od kuća, ali zahvaljujući dobro organiziranim vatrogasnim snagama, kuće su obranjene i najgore je prošlo.

Kako se doznaje od Tomislava Dželalije, zapovjednika Stožera civilne zaštite Grada Drniša, stanovnici zaseoka Velušić, Bibići i Rajići u utorak popodne je vraćeno kući.

- Na terenu su i dalje zračne i kopnene snage. Dva kanadera još nadlijeću požarište, a u međuvremenu smo izvršili povratak civila koji su bili smješteni u dječjem vrtiću u Drnišu. Još ima nešto otvorenog plamena, puše lagani maestral, ali ako vjetar pojača vjetar, požar se može lako ponovno rasplamsati.

U međuvremenu je planuo požar u Kistanjama blizu vodotornja koji je brzo stavljen pod kontrolu i lokaliziran.

Aktivan je i požar u Đevrskama gdje je na terenu desetak vatrogasaca, doznaje se u centru 112 Šibensko-kninske županije.

U obilasku požarišta na Promini je i Zoran Smolić, predsjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije koji je skupa sa Antom Sanaderom, predsjednikom Hrvastke vatrogasne zajednice obišao stanje na terenu.

- Na Promini smo imali katastrofičnu situaciju, u kombinaciji jakog vjetra i nepristupačnog terena došlo je do ekstremnog širenja vatre. Najgore je to što je riječ o takvom terenu i zahvalan sam vatrogascima i vojnicima koji cijelu sezonu pokazuju iznadljudske napore i mislim da je sve dosad odrađeno i više od očekivanja.

Smolić je kazao da smatra da je najvažnija preventiva, te da treba poraditi na tome da se ljudi brine o svojim zemljištima, a ističe da se jako puno resursa, i ljudskih i materijalnih, troši na gašenje požara.

- Vatrogascima na terenu je najgore, a mi u Vatrogasnoj zajednici trudimo se biti logistička podrška i kad nismo na licu mjesta pomažemo u rješavanju problema, svatko ima svoj posao i zasad je sve odrađeno kako je trebalo – ističe Smolić.

Smolić dodaje da je situacija na Promini danas puno bolja, kanaderi pomažu vatrogascima i vojsci, te da se nada da će do kraja dana sve biti pod kontrolom.

- Kuće nisu ugrožene, a evakuirani ljudi su vraćeni u domove. Meni situacija izgleda puno bolje i vjerujem da će, ako se vjetar ne digne i negdje opet ne razbukta vatru, do kraja dana sve biti pod kontrolom. Tako kažu i zapovjednici na terenu tako da možemo očekivati smirivanje situacije – kazao je Smolić za ŠibenikIN.

Diljem Dalmacije aktivan je čitav niz požarišta, a iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) objavili su kartu s grafičkim prikazom svih lokacija na kojima gori. Uz brojne vatrogasne snage jutros su angažirane i zračne snage iz Zemunika i to na Promini i na dva požarišta u Zadarskoj županiji.

Na požarištu Pristeg upućen je kanader i airtractor, dok dva airtractora koji su na Promini istovremeno gase požar i na lokaciji Dobropoljci kod Lišana Ostrovičkih. Na požarištima je osim zračnih snaga angažirano i 96 pripadnika Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Hrvatske kopnene vojske OS RH i to na požarištu Lišnjak Drniš i 72 pripadnika na požarištima Kožlovac, Kolarna i Lepuri kod Benkovca.

Na terenu s vatrogascima je i gradonačelnik Drniša Josip Begonja. Na teren su ponovno došli i kanaderi, a kako od vatrogasaca doznaju naši reporteri, iako je situacija sada pod kontrolom, sve bi se moglo promijeniti čim zapuše jači vjetar.

Naši reporteri sa terena javljaju da su sela kod Promine obranjena te da kuće više nisu ugrožene. Gori još na stazi Veliki točak, a kanaderi su napustili požarište.

Na snazi je uzbuna za sve vatrogasce s područja Republike Hrvatske, kazao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik RH. Tucaković je izvijestio kako je još uvijek aktivan požar u Vrani, Lišanima i Pristegu.

- Izdana je uzbuna za sve vatrogasne snage u RH. Jučer je angažirano stotinjak pripadnika vojske. Cijeli sustav je podignut. Stanje jutros je mirnije, ali budimo oprezni. Došli su novi ljudi koji će čuvati požarište. Nadam se da ćemo sve požare staviti pod kontrolu, ali treba biti oprezan jer bi bura nakon podneva trabala ojačati. Najbitnije je da nitko nije ozlijeđen - kazao je Tucaković.

Požarište na Promini jutros je obišao ministar obrane Damir Krstičević.

- Još jednom ispred cijele Hrvatske, Ministarstva obrane, glavnog stožera oružanih snaga želim vas pozdraviti i zahvaliti. Vama, kao i svim drugim vojnicima, vatrogascima, policajcima i mještanima koji ovih dana sinoć i noćas ovo čine. Vidimo da imamo ugrozu. To je požar otvorenog plamena, a meni je drago, da uz ogroman angažman države, svih elemenata u državi, skupa u jednom partnerstvu, zajedništvu i sinergiji, kao što je bila u Domovinskom ratu, da smo uspjeli zajedno obraniti i Drniš i dio na benkovačkom području. Hvala dragom Bogu, nitko nije stradao. Za sada nema zapaljenih kuća. Ima uništene imovine, ali nema izgubljenih život i to je najveća vrijednost. Hrvatski vojnik je uvijek sa svojim narodom. Tu smo uz svoj narod i to je naše obaveza i još jednom, dečki, radite sjajan posao, kao i naši piloti kanadera i air tracotra. Danas, zajedno s njima, vi ste heroji u miru koji pomažu svom narodu. Na to moramo biti ponosni, to je naša zadaća i naša obaveza – kazao je Krstičević.

Novi požar planuo je jutros oko 9,30 sati u Konjevratima. Na teren su odmah izašli vatrogasci, a kanaderi su u preletu bacili par vodenih bombi te je požar brzo ugašen, doznajemo u Centru 112.

Zbog izazivanja požara koji je u ponedjeljak popodne planuo u Radučiću između Kistanja i Knina, policija je kazneno prijaviti dvojicu maloljetnika, jednoga za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, a drugoga zbog poticanja na počinjenje tog kaznenog djela, doznaje se u Policijskoj upravi šibensko-kninskoj.

U nacionalnom parku Krka, čiji su djelatnici jučer popodne prijavili policiji grupu mladića zbog sumnje da bi mogli imati veze s požarom koji je između 13 i 14 sati planuo na području parka kod Burnuma, kažu da su postupali u okviru svojih zaduženja.

- Svaki djelatnik u okviru svog posla ima zaduženja, pa su i u ovom slučaju svi djelovali promptno i time spriječili još veću štetu u Nacionalnom parku Krka. Djelatnici su reagirali na neobičnu radnju koja se odvijala u parku te obavijestili čuvare prirode koji su zatim u skladu sa svojim ovlastima izvršili uvidi i obavijestili policiju koja je dalje preuzela slučaj. Također, istovremeno je obaviješteno i nadležno vatrogasno tijelo koje je odmah reagiralo te je požar spriječen gotovo na samom početku, a velika je sreća što je izbio na području koje je pod ispašom gdje je bila samo suha trava i gdje nije bilo srednjeg i većeg raslinja – izjavila je jutros Katia Župan, glasnogovornica Nacionalnog parka Krka.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević obići će danas u jutarnjim satima požarišta na području Promina, gdje će se sastati s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Šibensko-kninske županije Darkom Dukićem.

Trenutno u Promini od ranog jutra požar gase dva kanadera i dva airtractora, a na požarištima je angažirano i 96 pripadnika Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Hrvatske kopnene vojske i to na požarištu Lišnjak Drniš i 72 pripadnika na požarištima Kožlovac, Kolarna i Lepuri kod Benkovca.

U pripravnosti za angažman na terenu nalazi se 189 pripadnika koji su smješteni u vojarnama u Benkovcu, Sinju, Kninu i „Lori“ u Splitu. Također, 210 pripadnika je u pričuvi za mogući angažman koji su smješteni u vojarnama u Vinkovcima, Petrinji, Gospiću i Našicama, izvijestio je MORH.

- Od jutros su na požarištu dva kanadera i dva air tractora. Na terenu je i sto vojnika koji su raspoređeni oko naselja Lišnjak kojeg trenutno branimo da se požar ne proširi prema naselju Badanj i samom gradu Drnišu. Dio stanovnika Lišnjaka i Velušića je evakuirano i smještano u dječji vrtić u Drnišu. Na terenu je i nekih 250 vatrogasaca kojima pomažu planinari iz Planinarskog društva promina, lovci i, naravno, pripadnici Gorske službe spašavanja - Tomislav Dželalija načelnik Stožera civilne zaštite Grada Drniša.

Tijekom noći nije bilo nove evakuacije građana.

Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić potvrdio je jutros za Radio Drniš da na nekoliko mjesta i dalje gori ali je istaknuo da je zadovoljan s obzirom na tešku situaciju noćas. Požar se razbuktao na 1148 metara nadmorske visine a zahvaljujući buri u samo sat vremena požarna fronta bila je duga dva i pol kilometra.

Gore obje strane planine. Iako se bura nije stišala, prema riječima zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Drniš Zvone Kneza još je uvijek nemoguće davati procjene o dužini fronte ili o opožarenoj površini jer situacija dalje nije dobra.

Vatrogasci su uspjeli obraniti sva naselja i zaseoke Velušića i Lišnjaka i trenutno ne gori u blizini objekata.

Župan Goran Pauk sinoć je sazvao Krizni stožer Šibensko-kninske županije te zatražio dodatne vatrogasne snage.

- U ponedjeljak oko 2 sata brzinom munje preko vrha planine Promine vatra je stigla do sela Lišnjak odakle smo evakuirali 15 ljudi te ih smjestili u dječji vrtić u Drnišu. Praktički se nalazimo pred obranom linije od Lišnjaka do Velušića, kako se vatra ne bi spustila s planine prema drugim selima i samom gradu Drnišu – rekao je nakon sastanka za ŠibenikIN župan Pauk.

Zbog požara zatvorene su državna cesta DC27 Benkovac-Stankovci u Pristegu i državna cesta DC59 između Knina i Pirovca u Kistanju kao i sve prilazne županijske i lokalne ceste, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Također, zbog požara zatvorene su i županijska cesta ŽC6051 Perušić Benkovački-Kolarina i ŽC6258 Smilčić-Islam Latinski (DC56).